Бетербиев хочет провести бой с Альваресом

Бетербиев хочет провести бой с Альваресом

Сегодня, 14:12СпортФото: pxhere.com
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев выразил готовность провести поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Говорят про Канело Альвареса, было бы интересно. Посмотрим. Но сейчас мне предстоит бой 20 марта», – цитирует Бетербиева «Советский спорт», ссылаясь на RT.

Напомним, что через пять дней у 36-летнего россиянина состоится бой с немцем Адамом Дайнесом.

В своей карьере Бетербиев одержал 15 побед в 15 поединках. На счету 30-летнего Альвареса 55 побед, два ничейных результата и одно поражение. 2 ноября 2019 года мексиканец отправил в нокаут россиянина Сергея Ковалева, став чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе.

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