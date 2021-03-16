Бетербиев хочет провести бой с Альваресом

В своей карьере Бетербиев одержал 15 побед в 15 поединках. На счету 30-летнего Альвареса 55 побед, два ничейных результата и одно поражение. 2 ноября 2019 года мексиканец отправил в нокаут россиянина Сергея Ковалева, став чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе.