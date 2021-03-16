Бетербиев хочет провести бой с Альваресом

«Говорят про Канело Альвареса, было бы интересно. Посмотрим. Но сейчас мне предстоит бой 20 марта», – цитирует Бетербиева «Советский спорт», ссылаясь на RT.
Напомним, что через пять дней у 36-летнего россиянина состоится бой с немцем Адамом Дайнесом.
В своей карьере Бетербиев одержал 15 побед в 15 поединках. На счету 30-летнего Альвареса 55 побед, два ничейных результата и одно поражение. 2 ноября 2019 года мексиканец отправил в нокаут россиянина Сергея Ковалева, став чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе.