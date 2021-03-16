Ротенберг опроверг принятие решения об использовании гимна IIHF на матчах сборной РФ

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что окончательное решение по гимну для хоккейной сборной еще не принято, - сообщает "Советский спорт".
По его словам, спортсмены в качестве флага будут использовать эмблему ОКР - олимпийские кольца с флагом на форме. Что касается мелодии, то в настоящее время обсуждаются различные варианты, в том числе, и гимн Международной федерации хоккея.
Ротенберг отметил, что важно найти компромисс, устраивающий все стороны.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в столице Латвии - Риге с 21 мая по 6 июня.