Ротенберг опроверг принятие решения об использовании гимна IIHF на матчах сборной РФ

Ротенберг опроверг принятие решения об использовании гимна IIHF на матчах сборной РФ

Сегодня, 22:18СпортФото: pxhere.com
Ротенберг опроверг принятие решения об использовании гимна IIHF на матчах сборной России на чемпионате мира по хоккею.

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что окончательное решение по гимну для хоккейной сборной еще не принято, - сообщает "Советский спорт".

По его словам, спортсмены в качестве флага будут использовать эмблему ОКР - олимпийские кольца с флагом на форме. Что касается мелодии, то в настоящее время обсуждаются различные варианты, в том числе, и гимн Международной федерации хоккея.

Ротенберг отметил, что важно найти компромисс, устраивающий все стороны.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в столице Латвии - Риге с 21 мая по 6 июня.

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