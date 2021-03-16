Зрители будут наблюдать в масках за прыжками лыжников в Нижнем Тагиле

Жителям Нижнего Тагила напомнили, что с целью не допустить распространения коронавируса на территории проведения этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин был введен масочный режим, сообщает пресс-служба администрации города

На территорию комплекса трамплинов «Аист» нельзя будет попасть без средств индивидуальной защиты. Также требуется соблюдать безопасное расстояние, находясь в 1,5 метра друг от друга. Отмечается, что на входе у всех зрителей будет измеряться температура и в том случае, если она будет превышать 37 градусов, вход на арену для болельщика окажется закрыт. Напомним, 19 марта в Нижний Тагил для участия в этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин прибудут участницы из 14 стран. Сами соревнования пройдут с 20 по 21 марта. Они будут открыты для болельщиков, однако заполняемость не должна превышать 50%. Летающие лыжницы из 14 стран прибудут 19 марта в Нижний Тагил на турнир «Синяя птица»

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