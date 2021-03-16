Зрители будут наблюдать в масках за прыжками лыжников в Нижнем Тагиле

На территорию комплекса трамплинов «Аист» нельзя будет попасть без средств индивидуальной защиты. Также требуется соблюдать безопасное расстояние, находясь в 1,5 метра друг от друга.
Отмечается, что на входе у всех зрителей будет измеряться температура и в том случае, если она будет превышать 37 градусов, вход на арену для болельщика окажется закрыт.
Напомним, 19 марта в Нижний Тагил для участия в этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин прибудут участницы из 14 стран. Сами соревнования пройдут с 20 по 21 марта. Они будут открыты для болельщиков, однако заполняемость не должна превышать 50%.