Зрители будут наблюдать в масках за прыжками лыжников в Нижнем Тагиле

Зрители будут наблюдать в масках за прыжками лыжников в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:10СпортФото: 1mediainvest.ru
Жителям Нижнего Тагила напомнили, что с целью не допустить распространения коронавируса на территории проведения этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин был введен масочный режим, сообщает пресс-служба администрации города

На территорию комплекса трамплинов «Аист» нельзя будет попасть без средств индивидуальной защиты. Также требуется соблюдать безопасное расстояние, находясь в 1,5 метра друг от друга.

Отмечается, что на входе у всех зрителей будет измеряться температура и в том случае, если она будет превышать 37 градусов, вход на арену для болельщика окажется закрыт.

Напомним, 19 марта в Нижний Тагил для участия в этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин прибудут участницы из 14 стран. Сами соревнования пройдут с 20 по 21 марта. Они будут открыты для болельщиков, однако заполняемость не должна превышать 50%.

Сюжеты:
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