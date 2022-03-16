Лыжник Даниил Муралеев из Нижнего Тагила стал призером первенства России

Он уступил сопернику всего на 2 секунды, пишет «Тагильский рабочий». Спортсмены СШОР «Аист» Егор Кузнецов и Дмитрий Паньшин показали 15 и 16 результат.
Напомним, сборная Свердловской области, за которую выступали тагильские спортсмены, заняла первое место в эстафете. Даниил Муралеев является воспитанником спортшколы № 19 Екатеринбурга.
В начале марта спортсмен получил «серебро» в финале всероссийской Спартакиады учащихся на дистанции 15 километров классическим стилем. Также он стал чемпионом в эстафете.