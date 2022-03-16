Лыжник Даниил Муралеев из Нижнего Тагила стал призером первенства России

Лыжник Даниил Муралеев из Нижнего Тагила стал призером первенства России
Лыжник Даниил Муралеев из Нижнего Тагила стал призером первенства России
Сегодня, 12:08СпортФото: 1MI
Даниил Муралеев из тагильского клуба «Спутник» пришел вторым в гонке на 30 километров классическим стилем на первенстве России среди спортсменов 19-20 лет в Кирово-Чепецке.

Он уступил сопернику всего на 2 секунды, пишет «Тагильский рабочий». Спортсмены СШОР «Аист» Егор Кузнецов и Дмитрий Паньшин показали 15 и 16 результат.

Напомним, сборная Свердловской области, за которую выступали тагильские спортсмены, заняла первое место в эстафете. Даниил Муралеев является воспитанником спортшколы № 19 Екатеринбурга.

В начале марта спортсмен получил «серебро» в финале всероссийской Спартакиады учащихся на дистанции 15 километров классическим стилем. Также он стал чемпионом в эстафете.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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