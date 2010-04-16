Тагильские туристы отправляются на Ревун
16 апреля 2010, 17:00СпортArtem
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Туристы-водники нижнетагильского клуба «Азимут» отправляются на Ревун.
В эти выходные там проходят традиционные соревнования «Матч городов Урала». Порог Ревун расположен на реке Исеть, недалеко от Каменска-Уральского. Название порогу дал нижнетагильский турист, заслуженный путешественник России Сергей Харин. Ревун находится в каньоне из скал, а неподалёку от порога расположена пещера «Смолинская». По данным Википедии, до середины 1990-х годов в ней проживала колония летучих мышей, по численности вторая в Европе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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