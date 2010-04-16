В Геленджике завершились чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе лайт-и семи-контакт
16 апреля 2010, 18:02СпортArtem
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Сборная команда Свердловской области завоевала первое общекомандное место в разделе лайт-контакт.
В 2009 году такой успех был достигнут на домашнем чемпионате России вНижнем Тагиле.
Тагильские спортсмены внесли свой вклад в победу. Победителями в своихвесовых категориях стали Юрий Чусовлянкин (СДЮШОР "Уралец"), АлександрБакиров (ДЮСШ "Тагилстрой»), Кривова Ксения (ДЮСШ "Юность"). Другиеспортсмены в своих весовых категориях вошли в пятерку лучших.
К сожалению, ведущий спортсмен сборной, многократный Чемпион МираиЕвропы Максим Айсин (ДЮСШ "Тагилстрой") из-за травмы не смог выйти наринг. Максим, действующий чемпион мира, выступит на чемпионате Европы вБаку первым номером.
Результаты спортсменов из г. Нижний Тагил:
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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