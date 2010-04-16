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В Геленджике завершились чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе лайт-и семи-контакт
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Геленджике завершились чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе лайт-и семи-контакт

16 апреля 2010, 18:02СпортArtem
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