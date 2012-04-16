Эстафета олимпийского огня пройдет через Свердловскую область

В состав комитета вошли руководители профильных министерств и ведомств, атакже главы Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского иКраснотурьинска.

Скорее всего, эти города будут включены в маршрут эстафеты. Попредварительной информации издания, в эстафете смогут принять участие от10 до 15 среднеуральских городов.