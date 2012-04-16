Эстафета олимпийского огня пройдет через Свердловскую область
16 апреля 2012, 09:53Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В регионе формируется оргкомитет по реализации проекта «Эстафета олимпийского и паралимпийского огня». Соответствующее распоряжение областного правительства на прошлой неделе опубликовала «Областная газета».
В состав комитета вошли руководители профильных министерств и ведомств, атакже главы Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского иКраснотурьинска.
Скорее всего, эти города будут включены в маршрут эстафеты. Попредварительной информации издания, в эстафете смогут принять участие от10 до 15 среднеуральских городов.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей