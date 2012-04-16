Тагильчанка Алия Кульмаметова стала победительницей двух значимых соревнований по самбо и дзюдо

Тагильская спортсменка Алия Кульмаметова умудрилась стать победительницей сразу двух престижных соревнований , прошедших почти одновременно. Поздравляем Алию и ее тренера по обоим видам спорта Матвеев С.В! Как удается спортсменке достигать таких высоких результатов в разных видах спорта, для многих ее фанатов из Нижнего Тагила остается загадкой.

Каждый город, пусть даже такой небольшой и провинциальный, как, например, город Щекино Тульской области, гордится своими звездами спорта, искусства, науки и любой другой сферы. Если горожанин побеждает на соревнованиях или конкурсах всероссийского масштаба, это является большим событием для всех жителей городка.