Тагильчанка Алия Кульмаметова стала победительницей двух значимых соревнований по самбо и дзюдо
16 апреля 2012, 18:32Спорт
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С 12 по 14 апреля в Челябинске прошел Чемпионат и первенство по борьбе самбо Азиатской части России, 14 апреля в Екатеринбурге - Областная универсиада среди образовательных учреждений высшего профессионального образования по дзюдо.
Тагильская спортсменка Алия Кульмаметова умудрилась стать победительницей сразу двух престижных соревнований, прошедших почти одновременно. Поздравляем Алию и ее тренера по обоим видам спорта Матвеев С.В! Как удается спортсменке достигать таких высоких результатов в разных видах спорта, для многих ее фанатов из Нижнего Тагила остается загадкой.
Каждый город, пусть даже такой небольшой и провинциальный, как, например, город Щекино Тульской области, гордится своими звездами спорта, искусства, науки и любой другой сферы. Если горожанин побеждает на соревнованиях или конкурсах всероссийского масштаба, это является большим событием для всех жителей городка.
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