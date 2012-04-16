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В конце апреля в Нижнем Тагиле пройдут футбольные матчи Первенства России с участием команды «Уралец»
Сюжеты:
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В конце апреля в Нижнем Тагиле пройдут футбольные матчи Первенства России с участием команды «Уралец»

16 апреля 2012, 16:15Спорт
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