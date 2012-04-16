В конце апреля в Нижнем Тагиле пройдут футбольные матчи Первенства России с участием команды «Уралец»
16 апреля 2012, 16:15Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
20, 24 и 30 апреля на стадионе «Юность» состоятся матчи Первенства России по футболу сезона 2011-2012 годов (III дивизион).
20 апреля Уралец-НТ будет играть с Амкаром СДЮШОР из Перми. 24 апреля наша команда встретится с «Металлургом», АША. Третий матч, 30 апреля, проведут команды Уралец-НТ, Нижний Тагил, и УФА-2, как несложно догадаться, из Уфы. Тагильская команда приглашает всех болельщиков и болельщиц прийти и поддержать ее на «поле боя». Начало матчей в 17.30 часов.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей