В конце апреля в Нижнем Тагиле пройдут футбольные матчи Первенства России с участием команды «Уралец»

20 апреля Уралец-НТ будет играть с Амкаром СДЮШОР из Перми. 24 апреля наша команда встретится с «Металлургом», АША. Третий матч, 30 апреля, проведут команды Уралец-НТ, Нижний Тагил, и УФА-2, как несложно догадаться, из Уфы. Тагильская команда приглашает всех болельщиков и болельщиц прийти и поддержать ее на «поле боя». Начало матчей в 17.30 часов.