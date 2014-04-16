Тагильские боксеры привезли из столицы Урала два «серебра»

В весовой категории до 65 кг серебряным призером стал воспитанник СДЮСШОР «Спутник» Карен Казарян. Боксер провел два боя, но лишь один стал для спортсмена победным.

Серебро «взял» и Шовги Алышов – в весовой категории свыше 76 кг. Боксер одержал победу в двух боях из трех. Во втором победном поединке воспитанник «Спутника» нокаутировал представителя Челябинской области. В финальном бою соперник из Ханты-Мансийского автономного округа оказался опытнее, поделился тренер боксеров Андрей Семуков.

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