Тагильские боксеры привезли из столицы Урала два «серебра»
В Екатеринбурге прошло Первенство УрФО по боксу среди юношей 13-ти и 14-ти лет. Всего в соревновании приняло участие 135 спортсменов из шести регионов Уральского Федерального округа. Боксеры СДЮСШОР «Спутник» привезли из столицы Урала две серебреные награды, а также в составе сборной Свердловской области помогли команде завоевать первое место.
В весовой категории до 65 кг серебряным призером стал воспитанник СДЮСШОР «Спутник» Карен Казарян. Боксер провел два боя, но лишь один стал для спортсмена победным.
Серебро «взял» и Шовги Алышов – в весовой категории свыше 76 кг. Боксер одержал победу в двух боях из трех. Во втором победном поединке воспитанник «Спутника» нокаутировал представителя Челябинской области. В финальном бою соперник из Ханты-Мансийского автономного округа оказался опытнее, поделился тренер боксеров Андрей Семуков.
К соревнованиям спортсменов подготовили Андрей Семуков и Заслуженный тренер России Александр Малышев.
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