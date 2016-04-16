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Тагильчанин стал серебряным призёром Первенства Европы по тхэквондо (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин стал серебряным призёром Первенства Европы по тхэквондо (ФОТО)

16 апреля 2016, 11:40СпортПавел Щербина
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