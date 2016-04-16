Тагильчанин стал серебряным призёром Первенства Европы по тхэквондо (ФОТО)

В боях первенства тагильчанин Семён Востриков победил спортсменов из Кипра, Болгарии и России, но в финале проиграл украинскому спортсмену, сообщает ИА «Весь Тагил» . Таким образом, воспитанник нижнетагильской школы «Уралец» стал вторым в Первенстве Европы.

TagilCity.ru напоминает о том, что у Семёна Вострикова уже были значимые спортивные успехи, но до этого в российских соревнованиях.