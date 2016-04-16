Тагильчанин стал серебряным призёром Первенства Европы по тхэквондо (ФОТО)
16 апреля 2016, 11:40СпортПавел Щербина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Соревнования по тхэквондо ИТФ проходили в греческом городе Салоники.
Сюжеты: Нижний Тагил
В боях первенства тагильчанин Семён Востриков победил спортсменов из Кипра, Болгарии и России, но в финале проиграл украинскому спортсмену, сообщает ИА «Весь Тагил». Таким образом, воспитанник нижнетагильской школы «Уралец» стал вторым в Первенстве Европы.
TagilCity.ru напоминает о том, что у Семёна Вострикова уже были значимые спортивные успехи, но до этого в российских соревнованиях.
© Эрик Х., TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей