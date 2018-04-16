Тагильчанин стал чемпионом России по гиревому спорту среди ветеранов (ФОТО)

Сергей Бестужев является ветераном гиревого спорта, имеющим награды мирового уровня. На чемпионате он одержал победу в упражнении «длинный цикл» (заброс гирь на грудь, затем толчок над головой). Бестужев выполнил 108 подъемов, что является повторением российского рекорда, поставленного им же. Атлет рассказал, что поддержка родных и коллег оказала ему большую помощь на площадке.