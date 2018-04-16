Тагильчанин стал чемпионом России по гиревому спорту среди ветеранов (ФОТО)
16 апреля, 17:05Спорт
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Тагильчанин Сергей Бестужев одержал победу на чемпионате России по гиревому спорту среди ветеранов. Соревнования проходили с 6 по 8 апреля в Чебоксарах, участие приняли около 300 спортсменов из 37 регионов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сергей Бестужев является ветераном гиревого спорта, имеющим награды мирового уровня. На чемпионате он одержал победу в упражнении «длинный цикл» (заброс гирь на грудь, затем толчок над головой). Бестужев выполнил 108 подъемов, что является повторением российского рекорда, поставленного им же. Атлет рассказал, что поддержка родных и коллег оказала ему большую помощь на площадке.
Также в командном зачете команда Свердловской области заняла третье место. По итогам турнира Сергея Бестужева пригласили на Чемпионат мира в Латвию, который пройдет в октябре 2018 года.
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Фото: Сергей Бестужев
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