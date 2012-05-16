Гребцы-слаломисты Нижнего Тагила установили личный рекорд на чемпионате Европы
16 мая 2012, 11:17Спорт
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Наши Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов, ставшие призерами Олимпиады-2008 в гребном слаломе, заняли шестое место на чемпионате Европы. До этого лучшим результатом спортсменов на европейских первенствах было восьмое место.
Гребцыуже точно поедут защищать родину на Олимпиаду-2012 в Лондоне, а ближайшеесоревнование пройдет 17-20 мая в Окуловке Нижегородской области. Там состоитсяКубок России по гребному слалому.
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