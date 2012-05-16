Юбилейные 10-е соревнования «Юный спасатель» прошли в Нижнем Тагиле

В этом годуна горе Шихан символ соревнований поднимала команда из школы №40, именно сталипобедителями в 2011 году. По данным отдела гражданской защиты Нижнего Тагила ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуацийСвердловской области», соревновались между собой 22 команды.

Этапысоревнований были традиционными: задания на ориентирование, скальный этап,спасение на водах, оказание первой доврачебной помощи, изготовление носилок итранспортировка пострадавшего, подъем с жумаром, подача сигналов бедствия.

Как сообщаетофициальный сайт города, по итогам соревнований «Юный спасатель» победителибыли определены по двум возрастным категориям: младшая (12-14 лет) и старшая(14-16 лет). В старшей группе I место заняла команда горно-металлургическойшколы, II место - юные спасатели из школы №6, III место - представители школы№40. В младшей группе лучшими стали ребята из школы №86, II место - у учащихсяшколы №61, III место завоевала команда 18-й гимназии.

Фото с официального сайта города.