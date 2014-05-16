Нижний Тагил ждет область на открытом турнире по настольному теннису
С 23 по 25 мая в Нижнем Тагиле на площадке спортивного зала ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (Восточное шоссе, 28) пройдет XIV открытый областной турнир по настольному теннису памяти И.А. Манакова.
Организаторами выступили управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике администрации города Нижний Тагил, МБОУ ДО ШШЦ и общественная организация «Федерация настольного тенниса города Нижний Тагил».
Главным судьей назначена Каменская Т.В. Турнир пройдет в нескольких классификациях, причем любая группа участников не может быть менее 6 спортсменов. Один спортсмен может участвовать только в одной группе.
Мужской разряд
Женский разряд
Добавим, турнир финансируется за счет средств местного бюджета, спонсоров, благотворительных взносов на уставную деятельность ОО «ФНТ Н.Тагил». Взнос с участников - 250 рублей, взнос с участников из Нижнего Тагила - 50 рублей.
С подробной программой турнира можно ознакомиться в афише:
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