Нижний Тагил ждет область на открытом турнире по настольному теннису

Организаторами выступили управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике администрации города Нижний Тагил, МБОУ ДО ШШЦ и общественная организация «Федерация настольного тенниса города Нижний Тагил».

Главным судьей назначена Каменская Т.В. Турнир пройдет в нескольких классификациях, причем любая группа участников не может быть менее 6 спортсменов. Один спортсмен может участвовать только в одной группе.

Мужской разряд

Женский разряд

Добавим, турнир финансируется за счет средств местного бюджета, спонсоров, благотворительных взносов на уставную деятельность ОО «ФНТ Н.Тагил». Взнос с участников - 250 рублей, взнос с участников из Нижнего Тагила - 50 рублей.

С подробной программой турнира можно ознакомиться в афише: