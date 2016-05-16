Каноэ-двойка из Нижнего Тагила едет в Рио на Олимпиаду

Имена всех российских гребцов, которые поедут в Бразилию на главное спортивное событие мира, определились по результатам третьего заключительного отбора на чемпионате Европы. Эти соревнования проходили в апреле в Словакии.

Помимо тагильской каноэ-двойки, в сборную России попали Александр Липатов, Марта Харитонова и Павел Эйгель. Добавим, что путевки в Бразилию тагильские гребцы получили еще в прошлом году. Но по причине того, что данные квоты по гребному слалому не именные, Ларионову и Кузнецову пришлось пройти дополнительный национальный отбор.

Добавим, что это будет уже третья олимпиада для каноэ-двойки из Нижнего Тагила. Окончательный результат олимпийской сборной утвердят на общем исполкоме Олимпийского комитета России и Министерства спорта.

Напоминаем, что Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов являются номинантами Премии «Человек года».