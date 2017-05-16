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Три спортсменки из Нижнего Тагила стали призёрами соревнований по спортивному ориентированию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три спортсменки из Нижнего Тагила стали призёрами соревнований по спортивному ориентированию

16 мая 2017, 07:00Спорт
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