Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Нижнем Тагиле 18 мая

В Нижнем Тагиле 18 мая пройдет акция «На работу на велосипеде». К ней может присоединиться каждый желающий, она не привязана ни к какому маршруту. Для участия необходимо просто сесть на велосипед и поехать по своим делам или на работу. Тагильчанам предлагается отказаться на один день от автомобиля и общественного транспорта и провести день активно, сообщает администрация Нижнего Тагила.