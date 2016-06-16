Кубок мира МХЛ в 2017 году будет проходить в 2-х городах Свердловской области
16 июня 2016, 18:50Спорт
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После проведения нынешнего Кубка мира в Татарстане флаг соревнований будет передан Свердловской области – к такому решению во время встречи пришли управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги России Алексей Морозов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Матчи состоятся в 2-х городах.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Екатеринбург уже утвержден для проведения соревнований в 2017 году. А вот вопрос выбора второго города будет еще решаться. Им может стать Нижний Тагил или Верхняя Пышма, уже принимавшие международные матчи.
Свердловская область второй раз будет принимать молодежный
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