На Чемпионате Европы по футболу сборная России проиграла Словакии: во время матча тагильчанин Олег Шатов получил травму

В первом тайме сборная России пропустила два безответных мяча. Во втором тайме игра изменилась, россияне стали больше атаковать. Это могли отметить все, следившие за матчем. За десять минут до конца второго тайма после передачи уроженца Нижнего Тагила Олега Шатова сборной России удалось забить гол.

На 83-ей минуте Олег Шатов получил травму, но остался на поле доигрывать матч. Тренер сборной России уже выпустил к тому моменту трёх игроков - большее количество замен не предусмотрено регламентом.

После окончания основного и добавленного времени российские футболисты возвращались в подтрибунные помещения, проиграв со счётом 2:1.

В данный момент сборная России находится на последнем месте в своей группе «B» Чемпионата Европы. У российских футболистов одно очко и отрицательное соотношение (-1) забитых и пропущенных мячей.

На решающий матч против футболистов сборной Уэльса российские футболисты выйдут 20 июня.