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На Чемпионате Европы по футболу сборная России проиграла Словакии: во время матча тагильчанин Олег Шатов получил травму
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На Чемпионате Европы по футболу сборная России проиграла Словакии: во время матча тагильчанин Олег Шатов получил травму

16 июня 2016, 12:40СпортПавел Щербина
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