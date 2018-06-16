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Матч при пустых трибунах: свердловские власти выяснят у ФИФА ситуацию с билетами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Матч при пустых трибунах: свердловские власти выяснят у ФИФА ситуацию с билетами

16 июня, 09:40Спорт
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