Матч при пустых трибунах: свердловские власти выяснят у ФИФА ситуацию с билетами

Матч стал самым низко посещаемым за последние восемь лет. Лишь в 2000 году в южноафриканском городе Клустенбург на трибунах собрались 23 871 человек.

Центральный стадион Екатеринбурга вмещает 35 тысяч зрителей, на игре присутствовали 27 015 болельщиков. В продажу поступило 30,5 тысяч билетов, однако на сайте ФИФА свободных билетов для продажи не было.

Эксперты уверены, что это связано с тем, что спекулянты не сумели реализовать билеты по более высоким ценам. Кроме того, одной из причин является далёкое расположение Екатеринбурга, который является самым удалённым от столицы России городом-организатором ЧМ-2018, передаёт издание «Советский спорт».

Добавим, что 15 июня матч между Россией и Саудовской Аравией смотрели 21 200 зрителей в фан-зоне Екатеринбурга.