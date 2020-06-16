Аршавин рекомендовал «Арсеналу» приобрести Азмуна

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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в ближайшее время может стать игроком английского «Арсенала».
Как сообщает «Советский спорт», «Арсенал» заинтересовался кандидатурой иранского нападающего после рекомендаций бывшего форварда сборной России Андрея Аршавина, выступавшего ранее за лондонский клуб.
Отмечается, что действующий контракт Азмуна с российской командой рассчитан до 30 июня 2022 года, а стоимость перехода оценивается в 14,5 миллиона евро.
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