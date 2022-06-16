Тагильский футболист Олег Шатов подписал новый контракт с «Уралом»

Тагильский футболист Олег Шатов подписал новый контракт с «Уралом»
Тагильский футболист Олег Шатов подписал новый контракт с «Уралом»
Сегодня, 18:04СпортРинат КамалиевФото: 1MI
Известный футболист, уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов на год продлил контракт с екатеринбургским клубом «Урал».

Уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов является воспитанников одного из наиболее успешных мини-футбольных клубов России «Синара». Именно из мини-футбола Шатов перешел в большой футбол, дебютировав за команду из Екатеринбурга «Урал».

Начиная с 2007 года, Олег Шатов носил футболки «Анжи», «Зенита», «Краснодара» и «Рубина». А в феврале этого года спортсмен опять стал выступать за «Урал». В финальной весенней части сезона Российской премьер-лиги Шатов забил один гол и отдал несколько голевых передач.

Теперь Шатов продлил контракт с екатеринбуржцами и продолжит выступать за сильнейшую футбольную команду Урала, как минимум, еще год, объявили в ФК «Урал».

Сюжеты:
Нижний ТагилНовости УрФО
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