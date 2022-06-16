Владимир Федотов назвал главные цели ЦСКА на следующий сезон

Владимир Федотов назвал главные цели ЦСКА на следующий сезон

Владимир Федотов назвал главные цели ЦСКА на следующий сезон

Сегодня, 20:17
Спорт
Фото: pixabay.com
Новый главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов пообщался с клубной пресс-службой.

В частности, он рассказал, какие цели будет преследовать команда в следующем сезоне.

«Наша главная задача — футбол для болельщиков. Нужно приносить много положительных эмоций своей красивой и результативной игрой. Это первичные задачи и цели, которые мы ставим перед собой», — сказал специалист. Об этом сообщает «Советский спорт».

Напомним, Владимир Федотов, тренировавший «Сочи», сменил у руля ЦСКА Алексея Березуцкого. В прошлом сезоне он помог черноморскому клубу добиться исторического достижения: под его руководством команда завоевала серебро РПЛ.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы