Владимир Федотов назвал главные цели ЦСКА на следующий сезон

В частности, он рассказал, какие цели будет преследовать команда в следующем сезоне.
«Наша главная задача — футбол для болельщиков. Нужно приносить много положительных эмоций своей красивой и результативной игрой. Это первичные задачи и цели, которые мы ставим перед собой», — сказал специалист. Об этом сообщает «Советский спорт».
Напомним, Владимир Федотов, тренировавший «Сочи», сменил у руля ЦСКА Алексея Березуцкого. В прошлом сезоне он помог черноморскому клубу добиться исторического достижения: под его руководством команда завоевала серебро РПЛ.