На высоких каблуках за адреналином! Тагильчанки поучаствуют в «Забеге на шпильках»
16 июля 2012, 10:05СпортВалерия Лошкарева
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Он пройдет в Екатеринбурге 16 июля. Алена Шишка, Татьяна Кузнецова и Юлия Табакман – коллеги.
В обычной жизни продают в Нижнем Тагиле спецодежду и на каблук встают не часто. Два года собирались поучаствовать в этом конкурсе и вот решились. Зарегистрировались на сайте и взяли отгулы. В понедельник в 15 часов они должны быть в Екатеринбурге у Гринвича. Там начнутся экстремальные забеги. По условиям конкурса высота каблука должна быть не менее 9 сантиметров. И это непременно должна быть шпилька.
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