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На высоких каблуках за адреналином! Тагильчанки поучаствуют в «Забеге на шпильках»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На высоких каблуках за адреналином! Тагильчанки поучаствуют в «Забеге на шпильках»

16 июля 2012, 10:05СпортВалерия Лошкарева
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