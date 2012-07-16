На высоких каблуках за адреналином! Тагильчанки поучаствуют в «Забеге на шпильках»

В обычной жизни продают в Нижнем Тагиле спецодежду и на каблук встают не часто. Два года собирались поучаствовать в этом конкурсе и вот решились. Зарегистрировались на сайте и взяли отгулы. В понедельник в 15 часов они должны быть в Екатеринбурге у Гринвича. Там начнутся экстремальные забеги. По условиям конкурса высота каблука должна быть не менее 9 сантиметров. И это непременно должна быть шпилька.