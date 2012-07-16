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Нижнетагильские трамплины помогут российским «летающим лыжникам» войти в элиту мирового спорта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильские трамплины помогут российским «летающим лыжникам» войти в элиту мирового спорта

16 июля 2012, 16:05Спорт
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