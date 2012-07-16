Нижнетагильские трамплины помогут российским «летающим лыжникам» войти в элиту мирового спорта
16 июля 2012, 16:05Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России есть спортсмены, способные показать серьезный результат в прыжках с трамплина. Об этом говорит президент Федерации прыжков на лыжах и лыжного двоеборья России Александр Уваров.
Как сообщает портал firstnews.ru, главным подспорьем в подготовке к зимним Олимпийским играм станут возрожденные трамплины на горе Долгая в Нижнем Тагиле, а также трамплины в Сочи и Чайковском. Президент Федерации считает, что двух лет как раз будет достаточно, чтобы подняться на новый уровень.
Таким образом, уже на Олимпиаде-2014 мы сможем болеть за наших Дениса Корнилова, Дмитрия Васильева, Антона Калиниченко или Александра Сардыко. Именно их Александр Уваров называет сильнейшими спортсменами России в данном виде спорта.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей