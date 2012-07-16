Нижнетагильские трамплины помогут российским «летающим лыжникам» войти в элиту мирового спорта

Как сообщает портал firstnews.ru, главным подспорьем в подготовке к зимним Олимпийским играм станут возрожденные трамплины на горе Долгая в Нижнем Тагиле, а также трамплины в Сочи и Чайковском. Президент Федерации считает, что двух лет как раз будет достаточно, чтобы подняться на новый уровень.