Спортсмены покажут, как тягать машины и переворачивать покрышки. Силовой экстрим в Нижнем Тагиле
16 июля 2014, 15:10Спорт
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20 июля в Нижнем Тагиле состоятся зрелищные соревнования по силовому экстриму. Событие, сообщают организаторы, посвящено памяти Талипова М.Т., мастеру спорта по тяжелой атлетике и гиревому спорту.
Лучшие тяжелоатлеты города соберутся на площади у Дворца национальных культур на Руднике им. III Интернационала, по адресу улица Кольцова, 23. Начало в 12:00.
Спортсмены покажут только максимальные нагрузки и яркие дисциплины – тяга машины, поднятие бочки, переворот покрышки, прогулка фермера, – всего шесть направлений. Среди участников – мастер спорта, Чемпион России, а также Чемпион Европы-2014 Сергей Бестужев, а также атлеты из клуба «Лебяжинец». Победитель будет только один!
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