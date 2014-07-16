Спортсмены покажут, как тягать машины и переворачивать покрышки. Силовой экстрим в Нижнем Тагиле

Лучшие тяжелоатлеты города соберутся на площади у Дворца национальных культур на Руднике им. III Интернационала, по адресу улица Кольцова, 23. Начало в 12:00.

Спортсмены покажут только максимальные нагрузки и яркие дисциплины – тяга машины, поднятие бочки, переворот покрышки, прогулка фермера, – всего шесть направлений. Среди участников – мастер спорта, Чемпион России, а также Чемпион Европы-2014 Сергей Бестужев, а также атлеты из клуба «Лебяжинец». Победитель будет только один!