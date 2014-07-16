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Спортсмены покажут, как тягать машины и переворачивать покрышки. Силовой экстрим в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спортсмены покажут, как тягать машины и переворачивать покрышки. Силовой экстрим в Нижнем Тагиле

16 июля 2014, 15:10Спорт
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