Тагильский «Спутник» получил нового пиарщика и еще одного спонсора (ФОТО)

Первая новость, о которой узнали присутствующие - хоккейный клуб «Спутник» будет пиарить идеолог кампании «За Путина», создатель ряда популярных интернет-СМИ Константин Рыков. Об этом заявил председатель попечительского совета клуба Алексей Жарич. Рыков согласился быть его советником.

Именно Рыков в свое время активно популяризировал лозунг «Слава России!». А в августе 2007 года организовал под этим лозунгом предвыборный автобусный тур с известными блогерами. Получил некоторую популярность ретвит, который 7 декабря 2011 года сделал в твиттере президент России Дмитрий Медведев в ответ на критическую запись Рыкова об оппозиции.

Для Москвы - это достаточно интересный шаг, ведь на хоккейных джерси будет красоваться надпись «Уралвагонзавод», пояснил Жарич.

Вторая новость: у ХК «Спутник» появляется новый спонсор «Газпромбанк», логотип которого будет и на льду, и на форме.

Фотографии пресс-службы УВЗ

У хоккейного клуба, напомним, новый директор Тахир Даукаев. Появился и новый главный тренер Евгений Галкин, воспитанник челябинского «Трактора». Более того, клубе появились иностранные легионеры, которых раньше у «Спутника» не было.

Из прошлогоднего осталось 13 человек, 11 тагильчан, вновь приглашенных – 15 человек. Легионеры вписываются в бюджет, отбор был тщательный. Есть перспективные ребята среди юниоров цитирует нового директора издание ura.ru.

Задача хоккеистов - попасть в плэй-офф. По мнению председателя попечительского совета, это вполне реально. Напомним, новый сезон стартует в сентябре.