19-летний тагильский летающий лыжник завоевал бронзу на этапах Кубка России

На горе Долгой в Нижнем Тагиле прошли соревнования у летающих лыжников. На соревнования не смогли прибыть лишь те спортсмены, которые участвуют в турнирах международного уровня.

На соревнованиях на трамплине К-90 лыжники из Нижнего Тагила не заняли призовых мест. Девятое и одиннадцатое место заняли Вадим Шишкин и Михаил Пуртов соответственно. В прыжках на этом трамплине победил Денис Веселов из Южно-Сахалинска.