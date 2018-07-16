19-летний тагильский летающий лыжник завоевал бронзу на этапах Кубка России

Этапы Кубка России по прыжкам с трамплина прошли в Нижнем Тагиле. 19-летний тагильчанин Александр Вахрушев завоевал бронзовую медаль.
На горе Долгой в Нижнем Тагиле прошли соревнования у летающих лыжников. На соревнования не смогли прибыть лишь те спортсмены, которые участвуют в турнирах международного уровня.
На соревнованиях на трамплине К-90 лыжники из Нижнего Тагила не заняли призовых мест. Девятое и одиннадцатое место заняли Вадим Шишкин и Михаил Пуртов соответственно. В прыжках на этом трамплине победил Денис Веселов из Южно-Сахалинска.
На большом трамплине 19-летний тагильчанин Александр Вахрушев завоевал бронзовую медаль. Спортсмен улетел на 119 метров в первой попытке, тем самым оказавшись на третьей строчке в турнирном зачете. Во второй попытке его результат составил 115 метров, однако этого не хватило, чтобы победить. Золотую медаль получил Егор Усачев из Пермского края. Еще один тагильский спортсмен — Вадим Шишкин — стал 14-м.