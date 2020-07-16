Стали известны даты проведения декады бега и «Кросса Наций» в Свердловской области
Свердловские власти определились с датами проведения в Свердловской области декады бега, а также массового забега «Кросс наций». Распоряжение о подготовке мероприятий и их проведении было подписано главой региона Евгением Куйвашевым.
В документе сказано, что декада бега будет проведена в Свердловской области с 9 по 18 сентября, а «Кросс нации» назначен на 19 сентября.
Главам каждого из муниципалитетов рекомендуется обеспечить проведение мероприятий, а также привлечь участников и благоустроить территории, находящиеся на маршрутах состязаний.
Тем же распоряжением был утвержден оргкомитет. Его главой стал министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт. Заместителем председателя оргкомитета назначен мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
А контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.
В прошлом году «Кросс нации» в Екатеринбурге прошел 21 сентября. В нем приняло участие почти 48 тысяч человек. Дистанция забега составила 2023 метра в поддержку «Универсиады», запланированной на 2023 год.