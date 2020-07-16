Стали известны даты проведения декады бега и «Кросса Наций» в Свердловской области

В документе сказано, что декада бега будет проведена в Свердловской области с 9 по 18 сентября, а «Кросс нации» назначен на 19 сентября.

Главам каждого из муниципалитетов рекомендуется обеспечить проведение мероприятий, а также привлечь участников и благоустроить территории, находящиеся на маршрутах состязаний.

Тем же распоряжением был утвержден оргкомитет. Его главой стал министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт. Заместителем председателя оргкомитета назначен мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

А контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.