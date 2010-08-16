Атлетка, выступающая за СК "Спутник", стала сильнейшей на лондонском этапе "Бриллиантовой лиги"

Мария Савинова, которой 13-го августа исполнилось 25 лет, опередила чемпионку мира Джанет Джепкосгей из Кении (1:59.16). Джепкосгей лидирует в общем зачете “Бриллиантовой лиги”. Савинова отстает от нее на очко и занимает пока третье место.