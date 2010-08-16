Атлетка, выступающая за СК "Спутник", стала сильнейшей на лондонском этапе "Бриллиантовой лиги"
16 августа 2010, 12:13СпортОльга
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14 августа в Лондоне завершился 12-й этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике. Действующая двукратная чемпионка Европы и чемпионка мира Мария Савинова, выступающая за СК «Спутник» из Нижнего Тагила, выиграла турнир в беге на 800 метров с результатом 1 минута 58,64 секунды.
Мария Савинова, которой 13-го августа исполнилось 25 лет, опередила чемпионку мира Джанет Джепкосгей из Кении (1:59.16). Джепкосгей лидирует в общем зачете “Бриллиантовой лиги”. Савинова отстает от нее на очко и занимает пока третье место.
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