В Сингапуре проходят первые в истории юношеские Олимпийские игры
16 августа 2010, 08:49СпортОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В минувшую субботу в Сингапуре официально открылись первые летние юношеские Олимпийские игры – дебютные соревнования такого грандиозного масштаба для спортсменов возрастом от 15 до 18 лет.
Сборную России представляют 96 атлетов. Всего в Сингапуре 3600 атлетов разыграют более 200 комплектов наград в 30 видах спорта.
Сборная России со своими пятью наградами (2+2+1) идёт второй в общекомандном зачёте после китайцев, у которых четыре награды, но три из них высшего достоинства (3+1+0). На третьем месте азербайджанцы с двумя золотыми наградами.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей