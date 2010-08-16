В Сингапуре проходят первые в истории юношеские Олимпийские игры

Сборную России представляют 96 атлетов. Всего в Сингапуре 3600 атлетов разыграют более 200 комплектов наград в 30 видах спорта.

Сборная России со своими пятью наградами (2+2+1) идёт второй в общекомандном зачёте после китайцев, у которых четыре награды, но три из них высшего достоинства (3+1+0). На третьем месте азербайджанцы с двумя золотыми наградами.