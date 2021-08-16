Кабелла: Три очка в чемпионате – недостаточный результат для команды нашего уровня

– Первые три тура сложились не очень хорошо, три очка – недостаточный результат для команды нашего уровня. Но за последнее время «Краснодар» серьезно усилился, и я уверен, что новые игроки помогут улучшить ситуацию, – цитирует Кабеллу "Советский спорт".