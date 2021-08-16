Кабелла: Три очка в чемпионате – недостаточный результат для команды нашего уровня

Кабелла: Три очка в чемпионате – недостаточный результат для команды нашего уровня
Кабелла: Три очка в чемпионате – недостаточный результат для команды нашего уровня
Сегодня, 20:03СпортФото: pxhere.com
После четырех туров "Краснодар" расположился на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Атакующий полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла оценил выступления своей команды на старте нового сезона чемпионата России.

Отметим, что после четырех туров подопечные Виктора Гончаренко занимают шестое место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

– Первые три тура сложились не очень хорошо, три очка – недостаточный результат для команды нашего уровня. Но за последнее время «Краснодар» серьезно усилился, и я уверен, что новые игроки помогут улучшить ситуацию, – цитирует Кабеллу "Советский спорт".

В нынешнем сезоне на счету 31-летнего француза один гол и одна результативная передача в четырех встречах.

22 августа «Краснодар» сыграет в гостях против «Локомотива». Игра состоится в 16:00 мск.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы