Кабелла: Три очка в чемпионате – недостаточный результат для команды нашего уровня

Атакующий полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла оценил выступления своей команды на старте нового сезона чемпионата России.
Отметим, что после четырех туров подопечные Виктора Гончаренко занимают шестое место в турнирной таблице, набрав шесть очков.
– Первые три тура сложились не очень хорошо, три очка – недостаточный результат для команды нашего уровня. Но за последнее время «Краснодар» серьезно усилился, и я уверен, что новые игроки помогут улучшить ситуацию, – цитирует Кабеллу "Советский спорт".
В нынешнем сезоне на счету 31-летнего француза один гол и одна результативная передача в четырех встречах.
22 августа «Краснодар» сыграет в гостях против «Локомотива». Игра состоится в 16:00 мск.