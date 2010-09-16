Первое поражение «Спутника» в этом сезоне
Первое поражение &laquo;Спутника&raquo; в&nbsp;нынешнем сезоне. Тагильчане встречались с&nbsp;&laquo;Ижсталью&raquo;. Обе команды с&nbsp;первых минут продемонстрировали атакующий хоккей. Счет был открыт только на&nbsp;37-й минуте.
Ижевчане вышли вперед после удаления Владимира Гапонова.«Спутник» с ответом не задержался:через 37 секунд Валентин Артамонов восстановил равновесие.Молодой нападающий мог стать героем матча:на 51 минуте он оформил дубль, и всешло к тому, что эта шайба станет решающей.Но за 10 секунд до окончанияосновного времени «Ижсталь» получила последний шансдля взятия ворот и использовала его.
В овертайме тагильчан вновь подвела собственная ошибка.В итоге счет 3:2, и вместо трех очков в свойактив «Спутник» добавил только одно. Главный тренертагильских хоккеистов Алексей Ждахин доволен игрой своих подопечных,отмечает пресс-служба «Спутника». Тагильчаневыполнили практически все, что от них требовалось, заявилЖдахин.
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