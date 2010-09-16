Первое поражение «Спутника» в этом сезоне

Ижевчане вышли вперед после удаления Владимира Гапонова.«Спутник» с ответом не задержался:через 37 секунд Валентин Артамонов восстановил равновесие.Молодой нападающий мог стать героем матча:на 51 минуте он оформил дубль, и всешло к тому, что эта шайба станет решающей.Но за 10 секунд до окончанияосновного времени «Ижсталь» получила последний шансдля взятия ворот и использовала его.