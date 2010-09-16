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«Спартак» обыграл «Марсель» в Лиге чемпионов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Спартак» обыграл «Марсель» в Лиге чемпионов

16 сентября 2010, 07:37СпортОльга
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