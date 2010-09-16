«Спартак» обыграл «Марсель» в Лиге чемпионов

Единственный гол забил в свои ворота защитник французскогоклуба Сесар Аспиликуэта на 82-й минуте после прострела ДмитрияКомбарова. Обыграв «Марсель»,«Спартак» одержал сотую победу в еврокубкахв своей истории. Кроме того, красно-белые провели первый сухойматч в Лиге чемпионов, начиная с 7 ноября2000 года, сообщает «Лента.ру».