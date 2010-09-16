«Спартак» обыграл «Марсель» в Лиге чемпионов
16 сентября 2010, 07:37СпортОльга
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Московский &laquo;Спартак&raquo; обыграл французский &laquo;Марсель&raquo; в&nbsp;стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов со&nbsp;счетом 1:0 (0:0).
Единственный гол забил в свои ворота защитник французскогоклуба Сесар Аспиликуэта на 82-й минуте после прострела ДмитрияКомбарова. Обыграв «Марсель»,«Спартак» одержал сотую победу в еврокубкахв своей истории. Кроме того, красно-белые провели первый сухойматч в Лиге чемпионов, начиная с 7 ноября2000 года, сообщает «Лента.ру».
В другом матче группы F лондонский«Челси» обыграл словацкую«Жилину» на выезде со счетом 4:1(3:0). Таким образом, после первого тура лондонцы возглавляют турнирнуютаблицу, «Спартак» на втором местепо разнице мячей.
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