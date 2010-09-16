В воскресенье вся Свердловская область будет играть в футбол
16 сентября 2010, 17:30СпортОльга
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19 сентября в Нижнем Тагиле состоятся ежегодные массовые соревнования по футболу «Футбольная страна 2010». В футбол в этот день так же будут играть во всех городах Свердловской области.
Соревнования проводятся в целях привлечения детей и подростков крегулярным занятиям физической культурой, развития футбола и пропагандыздорового образа жизни. Заявки на участие в соревнованиях подали почти50 тысяч человек, сообщает Центр развития спорта и туризма Свердловскойобласти.
В Свердловской области массовые соревнования по футболу «Футбольнаястрана» проводятся в третий раз. В 2008 году они прошли в пробном режимеи назывались «Футбольный марафон». Уже тогда участвовать в них изъявилижелание 55 муниципалитетов. В прошлом году их количество увеличилось до78.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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