Сильнейшего экстремала определят в воскресенье: завершающий этап Кубка по даунхиллу!
Кубок по маунтинбайку в дисциплине DH разыграют 22 сентября на горе Белая. Даунхилл, как известно, эта одна из самых экстремальных и зрелищных дисциплин горного велосипеда, популярная в Нижнем Тагиле. Спортсмены на скорость спускаются по склону горы, преодолевая естественные и искусственные препятствия.
Напомним, соревнования «Кубок Свердловской области по даунхиллу» стартовали в мае. К настоящему моменту прошло четыре этапа – по два в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. В гонке за Кубок области участвуют в общей сложности более 100 спортсменов – элита, юниоры и женщины.
В рейтинге лидирует Иван Зорин из Каменска-Уральского. Но он всего лишь на 35 очков опережает Кирилла Решетникова из Екатеринубрга. Среди девушек лидирует Оксана Любченко из Екатеринбурга, среди юниоров – екатеринбуржец Александр Ищенко. Среди тагильчан ближе всего к призёрам юниор Дмитрий Сухоносов. Он на седьмой строчке рейтинга.
Всё решит воскресная гонка на горе Белая, известной своими коварными каменистыми склонами. Участникам предложат полуторакилометровую трассу под кресельным подъёмником.
© TagilCity.ru