Сильнейшего экстремала определят в воскресенье: завершающий этап Кубка по даунхиллу!

Напомним, соревнования «Кубок Свердловской области по даунхиллу» стартовали в мае. К настоящему моменту прошло четыре этапа – по два в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. В гонке за Кубок области участвуют в общей сложности более 100 спортсменов – элита, юниоры и женщины.

В рейтинге лидирует Иван Зорин из Каменска-Уральского. Но он всего лишь на 35 очков опережает Кирилла Решетникова из Екатеринубрга. Среди девушек лидирует Оксана Любченко из Екатеринбурга, среди юниоров – екатеринбуржец Александр Ищенко. Среди тагильчан ближе всего к призёрам юниор Дмитрий Сухоносов. Он на седьмой строчке рейтинга.

Всё решит воскресная гонка на горе Белая, известной своими коварными каменистыми склонами. Участникам предложат полуторакилометровую трассу под кресельным подъёмником.