«Битву заводов» выиграли свердловчане

Также участие в игре могли принять зрители — для них организовали отдельную зону с компьютерами. Здесь попробовал свои силы исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.

Сейчас киберспорт это официальный вид спорта, поэтому мы участвуем в открытии официального спортивного турнира. Цифровые технологии всё больше входят в нашу жизнь, в том числе и в спорте — это очень приятно. Удачи желаю всем, но болею за Челябинск. Самое главное, конечно, без травм,сказал Козлов.

За участие зрители получили награды в виде игровой валюты. Также призы раздавали на викторине: за правильные ответы на вопросы об игровой механике можно было скидки в игровом магазине Ростелекома и месячную подписку на стриминговый сервис Wink.

Фото: tagilcity.ru

Непосредственно сам финал проходил на сцене: бои транслировались по сети, игроков поддерживали чирлидерши, а освещали противостояние профессиональные комментаторы. По словам организаторов, в общей сложности за трансляцией следили более 100 тысяч человек. Все команды состояли из трёх человек, а победу одержали первоуральцы.

В день мы тратили по три часа минимум на тренировки, и так постоянно. А ещё работать нужно, учиться. Если вы хотите участвовать в соревнованиях, изучайте правила, тренируйтесь, и всё получится. Сейчас намного больше играют в виртуальные игры, поэтому конкуренция больше. Так же, как и футбол — кто-то играет для удовольствия, а кто-то — для победы, рассказал участник победившей команды Павел Федоренко.

Их призом стал кубок, сделанный из танкового снаряда, игровая валюта и скидка 15% на пакет из 3-х услуг — интернет, интерактивное телевидение и мобильная связь от «Ростелекома» для всех сотрудников завода. Скидка распространится на все компании ЧТПЗ (в который входит ПНТЗ), а это порядка 25 тысяч сотрудников по всему Уралу.

Фото: tagilcity.ru

Второе место заняла команда из Челябинска, третье — из Кургана, а четвертое осталось за Пермью. Их призами стало игровое золото и подарки от спонсоров — компьютерные девайсы и промокоды.