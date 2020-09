«Краснодар» узнал своего соперника по раунду плей-офф Лиги чемпионов. Им стал греческий ПАОК, который во вторник неожиданно победил португальскую «Бенфику» (2:1).

Таким образом, 22 сентября «Краснодар» сыграет с ПАОКом дома, 30 сентября обладатель места в групповом этапе Лиги чемпионов определится в Салониках, сообщает «Советский спорт». Напомним, ранее в Лигу чемпионов пробились чемпион России «Зенит» и вице-чемпион «Локомотив». Если «Краснодар» пройдет ПАОК по сумме двух матчей, Россия впервые будет представлена в самом престижном клубном евротурнире тремя клубами.

