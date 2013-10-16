Для тагильского «Спутника» придумали новую должность: прошло первое заседание Попечительского совета (ФОТО)
Накануне в Администрации Нижнего Тагила прошло первое заседание Попечительского совета спортивного клуба «Спутник». Сразу отметим в составе совета Глава города Сергей Носов, его заместитель по социальной политике Валерий Суров, председатель правления СК «Спутник» Александр Смелик, старший тренер ХК «Спутник» Александр Челушкин, а также заместитель исполнительного директора ВХЛ Олег Сутормин.
Напомним, генеральный партнер клуба – Уралвагонзавод, поэтому еще один член совета – заместитель генерального директора по взаимодействию со СМИ и органами государственной власти Алексей Жарич и директор по слияниям и поглощениям Андрей Маков. Всего в совете 11 человек, а председателем избран Алексей Жарич.
Известно, что в ближайшее время будет пересмотрен устав спортивного клуба и будет введена новая должность генерального менеджера хоккейной команды «Спутник». Добавим, в том числе обсудили и неудачный старт команды в новом сезоне:
Мы уверены, что введение поста генерального менеджера команды и приход на эту должность профессионала поможет клубу усовершенствовать трансферную политику и контрактную работу, а также улучшит условия для игроков говорит Алексей Жарич.
Вполне вероятно, что грамотное администрирование и продвижение команды поможет ей набрать очки, но, к сожалению, не совсем те, которые учитывает турнирная таблица.
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