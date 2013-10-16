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Для тагильского «Спутника» придумали новую должность: прошло первое заседание Попечительского совета (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Для тагильского «Спутника» придумали новую должность: прошло первое заседание Попечительского совета (ФОТО)

16 октября 2013, 16:35Спорт
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