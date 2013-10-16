Для тагильского «Спутника» придумали новую должность: прошло первое заседание Попечительского совета (ФОТО)

Напомним, генеральный партнер клуба – Уралвагонзавод, поэтому еще один член совета – заместитель генерального директора по взаимодействию со СМИ и органами государственной власти Алексей Жарич и директор по слияниям и поглощениям Андрей Маков. Всего в совете 11 человек, а председателем избран Алексей Жарич.

Известно, что в ближайшее время будет пересмотрен устав спортивного клуба и будет введена новая должность генерального менеджера хоккейной команды «Спутник». Добавим, в том числе обсудили и неудачный старт команды в новом сезоне:

Мы уверены, что введение поста генерального менеджера команды и приход на эту должность профессионала поможет клубу усовершенствовать трансферную политику и контрактную работу, а также улучшит условия для игроков говорит Алексей Жарич.

Вполне вероятно, что грамотное администрирование и продвижение команды поможет ей набрать очки, но, к сожалению, не совсем те, которые учитывает турнирная таблица.