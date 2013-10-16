Тагильчане смогут принять участие в «Олимпийском танце» на Эстафете Олимпийского огня!

Вообще, за всю историю зимних игр эта Эстафета станет самой продолжительной, и не трудно догадаться почему. Самой продолжительной станет она и среди национальных Эстафет, полностью проходивших на территории принимающей Игры страны. 14 тысяч факелоносцев пронесут Олимпийский огонь через 2900 населенных пунктов всех 83 субъектов нашей страны. А завершится Эстафета, напомним, Церемонией Открытия Олимпийских игр в городе Сочи 7 февраля 2014 года.

В Нижнем Тагиле, как и в других регионах, торжественное мероприятие будет сопровождаться праздничной программой с участием тагильчан. Кроме того, обязательным мероприятием станет исполнение песни и Олимпийского танца. К слову, по задумке организаторов 2900 городов должны объединиться общим флешмобом. Песня в исполнении Алины Артц уже прозвучала на Красной площади во время торжественного зажжения Олимпийской чаши. Кстати, принять участие в Олимпийском танце смогу все желающие. Так, в скором времени появится обучающий видеоролик с танцевальными движениями, выучив которые, любой тагильчанин сможет присоединиться к флешмобу с шарфами и стать частью Олимпийского танца. Песня, кстати, уже есть в сети Интернет.