Тагильчане смогут принять участие в «Олимпийском танце» на Эстафете Олимпийского огня!
Напомним, эстафета Олимпийского огня начала свой путь из Москвы 7 октября 2013 года. И несмотря на то, что за все время своего пути Огонь погас несколько раз, это ни в коей мере не ослабило интерес общества к такому значимому мероприятию. Так, уже 13 декабря к нам в Нижний Тагил прибудет Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014».
Вообще, за всю историю зимних игр эта Эстафета станет самой продолжительной, и не трудно догадаться почему. Самой продолжительной станет она и среди национальных Эстафет, полностью проходивших на территории принимающей Игры страны. 14 тысяч факелоносцев пронесут Олимпийский огонь через 2900 населенных пунктов всех 83 субъектов нашей страны. А завершится Эстафета, напомним, Церемонией Открытия Олимпийских игр в городе Сочи 7 февраля 2014 года.
Огонь в Нижний Тагил, отметим, доставит компания «ПЭК», крупнейший российский грузоперевозчик. По заверениям Олимпийского комитета, это одна из самых надежных компаний в своей сфере.
В Нижнем Тагиле, как и в других регионах, торжественное мероприятие будет сопровождаться праздничной программой с участием тагильчан. Кроме того, обязательным мероприятием станет исполнение песни и Олимпийского танца. К слову, по задумке организаторов 2900 городов должны объединиться общим флешмобом. Песня в исполнении Алины Артц уже прозвучала на Красной площади во время торжественного зажжения Олимпийской чаши. Кстати, принять участие в Олимпийском танце смогу все желающие. Так, в скором времени появится обучающий видеоролик с танцевальными движениями, выучив которые, любой тагильчанин сможет присоединиться к флешмобу с шарфами и стать частью Олимпийского танца. Песня, кстати, уже есть в сети Интернет.
В Нижнем Тагиле «Олимпийский танец Сочи 2014» состоится 13 декабря 2013 года по адресу Ленинградский проспект, 24, Ледовый дворец УралВагонЗавод в 18:00.
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