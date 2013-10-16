Тагильский «Спутник» скоро сыграет свою тысячную игру на домашнем льду

Так, вчера состоялась игра «Спутника» с ХК «Сокол» из Красноярска. Дмитрий Попов на одиннадцатой минуте матча записал в свой актив первую заброшенную шайбу за «Спутник», открыв счет в игре с подачи Ильи Крикунова. Через пять минут удалось отыграться сопернику. Второй период снова принес обеим командам по голу. В начале отрезка хозяева реализовали преимущество в одного игрока. Автором шайбы стал Сергей Грибанов. Под занавес периода «Сокол» выровнял счет.

С первых минут финальной двадцатиминутки стало ясно: игра пойдет до первой заброшенной шайбы. Удача оказалась на стороне хозяев льда. Последнюю шайбу на свой счет записал Николай Жилин, играющий за «Спутник» лишь вторую игру. В итоге, болельщики увидели 5 голов и вторую победу «Спутника» в очередной серии «домашних» матчей.

Фотографии из группы ХК «Спутник» Вконтакте

17 октября «Спутник» выйдет на лед с одной из сильнейших команд ВХЛ этого сезона, с командой из Казахстана «Казцинк -Торпедо» г. Усть-Каменогорск. К слову, для «Спутника» это будет юбилейная тысячная игра на «домашнем» льду.

Андрей Мартемьянов главный тренер ХК «Сокол» комментирует прошедшую игру:

Не забиваешь ты, забивают тебе. Были моменты, которые мы не использовали. Не все включились в игру, с первого периода – с первой до последней минуты, только часть команды, как это часто бывает. Результат на лицо. Вроде бы и ничего, а очков опять нет. Обеим командам и нам и соперников нужны очки, мы находимся по соседству в турнирной таблице. Сейчас каждый забитый гол, каждое очко на вес золота. Сейчас где-то психологически надломлена наша команда, будем выходить из этого положения.

Алексей Фетисов главный тренер нашего «Спутника» критично отмечает:

Нам повезло, мы забили третий гол. Невыразительная игра, но везение повернулось к нам лицом. Три очка есть три очка.