Дзюдоисты из Нижнего Тагила заняли призовые места Первенства УрФО
Сегодня, 10:38СпортФото: pixabay.com
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Тагильские дзюдоисты Регина Киселева и Даниил Бузилов заняли призовые места на Первенстве УрФО среди спортсменов до 21 года, пишут «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Регина Киселева завоевала золотую медаль, одержав победу во всех поединках. Даниил Бузилов занял третье место. Тагильчане вошли в состав сборной УрФО. Теперь им предстоит выступить на Первенстве России.
Ребята являются кандидатами в мастера спорта, их тренирует Алексей Хамзин.
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