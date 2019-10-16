Тагильские школьники состязались в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту
Сегодня, 19:26СпортФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле на стадионе «Юность» прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту среди школьников, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Ребятам предстояло пробежать дистанцию 100 метров с препятствиями - на бегу схватить пожарные рукава, соединить между собой, а затем состыковать с брандспойтом.
Соревнования поделены на младшую, среднюю и старшую группы. Участие приняли девять команд из Нижнего Тагила, Гоноуральского городского округа, Серова, Кушвы, Красноуральска, Верхнего Тагила, Нижней Салды.
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