Тагильский спортсмен победил на Первенстве по велоспорту
Сегодня, 11:41СпортФото: Спортивная школа № 4
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15 октября спортсмен из Нижнего Тагила одержал победу на Открытом Чемпионате Екатеринбурга по велоспорту.
Сюжеты: Нижний Тагил
В дисциплине «кросс-кантри» честь Нижнего Тагила отстаивали пятеро спортсменов Спортивной школы № 4. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из разных городов Свердловской области.
В категории «юноши 2005–2006 годов рождения» 1 место завоевал Сторожев Александр 2006 года рождения, тренирующийся под руководством Антона Поспелова.
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