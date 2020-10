Полузащитник Алексей Ионов перешел из «Ростова» в «Краснодара»

После того, как два клуба РПЛ договорились о трансфере, 31-летний Ионов заключил контракт с краснодарцами до 31 мая 2023 года, сообщает «Советский спорт». Ионов выступал за «Ростов» с конца августа 2017-го. В прошлом он также играл за московское «Динамо», «Зенит», «Кубань», ЦСКА и «Анжи».

