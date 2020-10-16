В Нижнем Тагиле пройдет Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина начнется 21-22 ноября в польском городе Висла, после чего спортсмены отправятся на север Финляндии в Куусамо-Рука, где 28-29 ноября пройдет второе соревнование. И уже оттуда лыжники будут доставлены на Средний Урал. Квалификация запланирована на 4 декабря, а на 5-6 декабря - основные старты.