В Нижнем Тагиле пройдет Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина

В Нижнем Тагиле ожидаются участники Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает Департамент информационной политики.

Совещание, посвященное этапу Кубка мира, который состоится в декабре в Нижнем Тагиле, прошло в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области. В обсуждении вопросов под руководством министра ведомства Леонида Рапопорта присутствовали директор нижнетагильской спортшколы «Аист» Яков Миленький, президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский и также представители областного Центра по организации и проведению спортивных мероприятий и Роспотребнадзора. Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина – это одно из знаковых спортивных событий Свердловской области, украшение Нижнего Тагила, его достояние, подчеркнул Леонид Рапопорт. Дмитрий Дубровский также отметил, что всего ожидается приезд 15 команд, уже были получены заявки от четырех: Норвегии, Болгарии, Словении, и Финляндии. В Свердловскую область всегда приезжает вся элита прыгунов на лыжах с трамплина – олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Будем надеяться, что и в этом году мы увидим лучших летающих лыжников нашей планеты,дополнил Дубровский. Яков Миленький прокомментировал ситуацию и отчитался, что комплекс трамплинов будет полностью готов к приезду лыжников. Ключевым вопросом совещания была профилактика COVID-19. Представитель Роспотребнадзора рассказал коллегам о том, что нужно предпринимать, чтобы не допустить распространение инфекции. В дополнение было выступление с докладом по мерам, которые необходимо реализовать FIS для безопасного проведения соревнований. Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина начнется 21-22 ноября в польском городе Висла, после чего спортсмены отправятся на север Финляндии в Куусамо-Рука, где 28-29 ноября пройдет второе соревнование. И уже оттуда лыжники будут доставлены на Средний Урал. Квалификация запланирована на 4 декабря, а на 5-6 декабря - основные старты. Напомним, 3 июня стало известно, что 22-летнего лыжника из Нижнего Тагила включили в состав сборной России.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter