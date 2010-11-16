Шестую победу подряд одержали хоккеисты «Спутника» в чемпионате Высшей хоккейной лиги
16 ноября 2010, 16:51СпортАнка
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На этот раз ни с чем остался пензенский «Дизель», который «Спутник» переиграл 1:0 – так же, как и на выезде две недели назад.
Как и в гостях, домашний матч прошел в равной борьбе, соперники порадовали зрителей множеством опасных моментов и единственным голом, который можно отнести к разряду курьезных. Нападающий «Спутника» Виталий Жиляков из-за ворот пасовал на пятак, но шайба срикошетила от пензенского защитника и залетела в ворота. В итоге «Спутник» внес в свой актив три очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице конференции «Восток».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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