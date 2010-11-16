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Шестую победу подряд одержали хоккеисты «Спутника» в чемпионате Высшей хоккейной лиги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шестую победу подряд одержали хоккеисты «Спутника» в чемпионате Высшей хоккейной лиги

16 ноября 2010, 16:51СпортАнка
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