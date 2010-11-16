Шестую победу подряд одержали хоккеисты «Спутника» в чемпионате Высшей хоккейной лиги

Как и в гостях, домашний матч прошел в равной борьбе, соперники порадовали зрителей множеством опасных моментов и единственным голом, который можно отнести к разряду курьезных. Нападающий «Спутника» Виталий Жиляков из-за ворот пасовал на пятак, но шайба срикошетила от пензенского защитника и залетела в ворота. В итоге «Спутник» внес в свой актив три очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице конференции «Восток».