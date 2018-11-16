Трасса для гребного слалома восстановлена в Нижнем Тагиле

2 года назад при создании парка «Народный» столбы убрали. Спортсмены тренировались, создавая трассу с помощью бутылок. Сейчас столбы снова вкопаны, полное оборудование трассы планируется весной. Река Тагил является единственным местом в Нижнем Тагиле, где спортсмены «Городской станции юных туристов» и СШОР «Уралец» могут проводить тренировки, сообщает информационное агентство «Все новости».