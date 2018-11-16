Трасса для гребного слалома восстановлена в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:16СпортФото: ИА «Все новости» vsenovostint.ru
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В районе парка «Народный» на реке Тагил установлены столбы для трассы слаломистов. Весной 2019 года планируется их покраска и установка ворот.
Сюжеты: Нижний Тагил
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Фото: ИА «Все новости» vsenovostint.ru
2 года назад при создании парка «Народный» столбы убрали. Спортсмены тренировались, создавая трассу с помощью бутылок. Сейчас столбы снова вкопаны, полное оборудование трассы планируется весной. Река Тагил является единственным местом в Нижнем Тагиле, где спортсмены «Городской станции юных туристов» и СШОР «Уралец» могут проводить тренировки, сообщает информационное агентство «Все новости».
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