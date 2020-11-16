Россиянина Айдова пожизненно отстранили от футбола за участие в договорных матчах

Таким образом, 38-летний россиянин, который два года назад завершил профессиональную карьеру, не сможет участвовать в любом качестве ни в каких видах деятельности, связанных с футболом и организованных ФИФА, национальными или локальными федерациями, а также быть задействованным в любых футбольных проектах, финансируемых правительствами стран.