Россиянина Айдова пожизненно отстранили от футбола за участие в договорных матчах

В прошлом Дмитрий выступал за «Торпедо», «Нижний Новгород» и другие клубы.

Бывший российский футболист Дмитрий Айдов получил наказание за участие в договорных матчах в чемпионате Белоруссии. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на белорусскую газету «Прессбол». Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) доказала причастность Айдова к организации договорных игр во время выступлений за белорусский «Гомель». Он получил около 22 тысяч долларов за сдачу матчей против БАТЭ и «Динамо-Брест». Таким образом, 38-летний россиянин, который два года назад завершил профессиональную карьеру, не сможет участвовать в любом качестве ни в каких видах деятельности, связанных с футболом и организованных ФИФА, национальными или локальными федерациями, а также быть задействованным в любых футбольных проектах, финансируемых правительствами стран. В прошлом Айдов также выступал за «Анжи», нижегородскую «Волгу» и тульский «Арсенал».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter