Россиянина Айдова пожизненно отстранили от футбола за участие в договорных матчах

Россиянина Айдова пожизненно отстранили от футбола за участие в договорных матчах

Сегодня, 23:06СпортPhoto: pxhere.com
В прошлом Дмитрий выступал за «Торпедо», «Нижний Новгород» и другие клубы. 

Бывший российский футболист Дмитрий Айдов получил наказание за участие в договорных матчах в чемпионате Белоруссии. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на белорусскую газету «Прессбол».

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) доказала причастность Айдова к организации договорных игр во время выступлений за белорусский «Гомель». Он получил около 22 тысяч долларов за сдачу матчей против БАТЭ и «Динамо-Брест».

Таким образом, 38-летний россиянин, который два года назад завершил профессиональную карьеру, не сможет участвовать в любом качестве ни в каких видах деятельности, связанных с футболом и организованных ФИФА, национальными или локальными федерациями, а также быть задействованным в любых футбольных проектах, финансируемых правительствами стран.

В прошлом Айдов также выступал за «Анжи», нижегородскую «Волгу» и тульский «Арсенал».

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